تعرف على وحدة الغسيل الكلوى بمستشفيات جامعة بنى سويف بتكلفة 8 ملايين جنيه

بنى سويف هانى فتحى

تعد وحدة الغسيل المأوى للكبار بمستشفيات جامعة بنى سويف ، من أكبر وحدات الغسيل الكلوي بمحافظة بنى سويف ، التى تم تطويرها خلال الفترة الماضية.

وشهدت مستشفيات جامعة بنى سويف ، تطوير وحدة الغسيل الكلوى للكبار بمستشفى جامعة بنى سويف بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، حيث شملت أعمال التطوير بوحدة الغسيل الكلوى للكبار ؛ 7 قاعات للغسيل الكلوى بالوحدة.

وتضم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة بنى سويف ،44 ماكينة غسيل كلوى موزعة ما بين؛ ماكينة واحدة للغسيل الدموي السالب، وماكينات للغسيل الدموي الحاد، وماكينات للغسيل الدموي المُوجب، وماكينات عزل وفصل البلازما؛ لخدمة المرضى والأمراض المناعية وماكينات للغسيل البريتونى، والتى تعد فريدة من نوعها على مستوى مُحافظة بنى سويف، وماكينة غسيل غرفة السونار.