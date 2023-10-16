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البابا تواضروس يترأس سيمينار أساقفة أوروبا في ڤينيسيا

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 09:50 ص
البابا تواضروس يترأس سيمينار أساقفة أوروبا في ڤينيسيا البابا تواضروس الثاني
كتب: محمد الأحمدى

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انطلقت مساء أمس أعمال سيمينار أساقفة أوروبا برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور سكرتارية المجمع المقدس، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا.
 
ويناقش السيمينار خلال جلساته موضوع "خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية" حيث عقدت مساء أمس جلستان، ناقشت الجلسة الأولى موضوعين هما "الواقع والاحصائيات" و "التحديات والمعوقات"، بينما الجلسة الثانية ناقشت موضوعا "الآمال والأحلام" و "التعاون المشترك".
 
ويشارك في السيمينار 11 من أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا، البالغ عددها 14 إيبارشية، حيث اعتذر ثلاثة من الآباء الأساقفة لأسباب صحية.






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فينسيا



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