اتفاق مغربي إسباني لتحويل 11,6 مليون يورو من الديون لإعادة إعمار مناطق الزلزال

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اتفق المغرب وإسبانيا على تحويل 6ر11 مليون يورو من برنامج تحويل الديون لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وإعادة التأهيل في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز بالمغرب في 8 سبتمبر الماضي.



وذكرت جريدة الأحداث المغربية أنه تم الاتفاق على تحويل هذا المبلغ المالي من قبل النائبة الأولى لرئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والانتقال الرقمي في إسبانيا نادية كالفينيو، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي اختتمت أعمالها الأحد، وذلك وفقا لبيان مشترك للطرفين.



وأوضح البيان أنه في إطار العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب، وعقب الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، يؤكد البلدان إرادتها تعزيز تعاونهما القائم على التنمية المستدامة والاجتماعية.