إغلاق إحدى المنشآت الطبية الغير حكومية فى حى ثالث الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين؛ وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والمنتفعين من تلك المنشآت الطبية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم الاثنين، بحملة مفاجئة على إحدى المنشآت الطبية الخاصة بحي ثالث الإسماعيلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع رئيس حي ثالث وقسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

وقامت اللجنة بإغلاق المنشأة الطبية الخاصة؛ وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الطبي حيث أنه قد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشأة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حوكمة الخدمات الطبية وضمان تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطن في كافة المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.





