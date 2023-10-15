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5 سلع استوردتها مصر من كوريا الجنوبية عام 2022.. تعرف عليها

الأحد، 15 أكتوبر 2023 02:00 ص
5 سلع استوردتها مصر من كوريا الجنوبية عام 2022.. تعرف عليها صادرات ارشيف
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أهم السلع التى استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال عام 2022.
 
وكان أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال عام 2022 كالتالى: 
 
1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 375.3  مليون دولار.
 
2. سيارات وجرارات  بقيمة 375.2  مليون دولار.
 
3. الات وأجهزة كهربائية  بقيمة 431.1 مليون دولار.
 
4. قاطرات وعربات وأجهزة إشارة  بقيمة 99.3 مليون دولار.
 
5. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 167.9 مليون دولار.
 
وبلغت قيمة استثمارات كوريا الجنوبية في مصر 311.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 162.6 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 91.6 %. 
 
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 2.9 مليون  دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 951.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوب العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8%.
 
 
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية لتصل إلى 3.9  مليار دولار خلال عام 2022 مقابل  2.4 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9 %؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية 2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 618.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  219.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية 1.9 مليار دولار خلال  عام 2022 مقابل  1.8مليار  دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5 %.






التبادل التجارى

مصر وكوريا الجنوبية

اخبار الإقتصاد



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