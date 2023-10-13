واردات القمح ترتفع لـ335 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

ارتفعت واردات مصر من القمح في شهر يوليو الماضي بشكل كبير، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة واردات القمح لمستوى 335 مليون دولار، ارتفاعا من 131 مليون و772 ألف دولار في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 204 مليون دولار.

وجاء ارتفاع واردات القمح ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 853 مليون و292 ألف دولار في شهر يوليو الماضى، مقابل 832 مليون و107 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 30 مليون و185 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات القمح كانت هي الوحيدة التي سجلت ارتفاعا في هذا الشهر بين أهم السلع، حيث تراجعت واردات الذرة لتسجل 174 مليون و227 ألف دولار في يوليو الماضى، مقابل 231 مليون و615 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 57 مليون و388 ألف دولار، يليه واردات فول الصويا والتي بلغت نحو 169 مليون و838 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 203 مليون و733 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 33 مليون و895 ألف دولار.