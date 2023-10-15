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12 طن مستلزمات طبية وصحية.. مطار العريش يستقبل أول شحنة مساعدات تونسية لغزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 02:59 م
12 طن مستلزمات طبية وصحية.. مطار العريش يستقبل أول شحنة مساعدات تونسية لغزة مساعدات لأهالى غزة - أرشيفية
العريش - محمد حسين

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هبطت بمطار العريش بشمال سيناء، اليوم الأحد، طائرة محملة بأكثر من 12 طنا من المستلزمات الطبية والصحية وحليب الأطفال مقدمة من تونس لأهالى غزة، ليرتفع بذلك عدد ما استقبله مطار العريش من شحنات إغاثة للشعب الفلسطينى إلى 8  طائرات.
 
وقال الدكتور رائد عبد الناصر، الأمين العام للهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن الهلال الأحمر المصرى استلم شحنة المساعدات التونسية، وتم تفريغها من الطائرة بمطار العريش ومنه نقلت لمستودعات آمنة لحين نقلها لقطاع غزة. 
 
وسبق واستقبل مطار العريش اليوم الطائرة رقم 7 من الجسر الدولي لنقل مساعدات لقطاع غزة مرسلة من منظمة الغذاء العالمي واليونيسف تحمل أكثر من 9 أطنان من مواد طبية وأغذية.
 
وأعلن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء استلام الشحنة وتفريغها بمطار العريش ونقلها لمستودعات آمنة داخل مدينة العريش لحين إرسالها لقطاع غزة.
 
وسبق واستقبل مطار العريش علي مدى الأربعة أيام الأخيرة طائرات تحمل مساعدات قادمة بالتوالي من الأردن وتركيا والإمارات ومنظمة الصحة العالمية.
 
كما وصلت لمدينة العريش اليوم قافلة مساعدات التحالف الوطني، وأعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن القافلة تتكون من 145 سيارة كبيرة محملة بألف طن من المواد الغذائية و300 ألف علية دواء وأجهزة ضغط وسكر وكراسي متحركة وأنابيب أكسجين وكل ما يلزم الطوارئ و140 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس و80 خيمة.
 
وأضاف المحافظ، أنه يجري التنسيق لإدخال المساعدات التي وصلت إلى مدينة العريش إلى قطاع غزة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية التي تمارس ضغوط في كل الاتجاهات لإدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة.
 
وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة منذ بداية الأحداث التي تشهدها غزة، لاستقبال الجرحي الفلسطينيين.
 
 






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