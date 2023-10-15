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وزارة التعليم توافق على صرف الحافز لمعلمى مادة المهارات المهنية

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:00 ص
وزارة التعليم توافق على صرف الحافز لمعلمى مادة المهارات المهنية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، الرأى القانونى  لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن مقترح تدريس مادة المهارات المهنية للصف الرابع والخامس الابتدائي وصرفة الحافز، مشددة على أن اللجنة وافقت على تقسيم النسبة بين الاخصائي والمعلم.
 
وأكدت الوزارة أنه يتم إخطار جميع الإدارات التعليمية التابعة والجهات المختصة بشأن صرف حافز الصفين الرابع والخامس الابتدائي للقائمين على تدريس مادة المهارات المهنية علي أن تكون النسبة للإخصائي 25% والمعلم 75% حال مشاركة أخصائي النشاط في تنفيذ الأنشطة المصاحبة والمقررة بالمنهج الدراسي لكل صف ووفقا للضوابط المقررة بالكتاب الدورى الصادر برقم 30 بتاريخ 20 فبراير 2022، لجميع المديريات علي أن يتم التنفيذ في ضوء الضوابط السابق الاشارة إليها.
 






وزارة التربية والتعليم

صرف حافز التطوير

صرف حافز التطوير لمعلمى مادة المهارات المهنية

اخبار مصر

وزير التربية والتعليم

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