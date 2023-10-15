وزارة التعليم: الراسبون فى مسابقة المعلمين يقدمون التماسًا بالمديرية التابعة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المعلمين الذين لم ينجحوا فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم بالسنة الأولى بتقديم التماس فى المديريات التعليمية التابعين لها، مؤكدة أنه سيتم منحهم فرصة بديلة لاجتياز الاختبارات الذين لم يجتازوها.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.