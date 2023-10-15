نقيب الأطباء: النقابة مفتوحة للجميع.. ونعد بالعمل لتحسين أحوال الأطباء

توجه النقيب العام للأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية أ.د أسامه عبد الحى، بالشكر لجميع الأطباء الذين شاركوا فى انتخابات النقابة، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة الأطباء فى هذه الانتخابات زادت بنحو 25% عن أعلى انتخابات تمت منذ عام 2011.

وأضاف عبد الحى خلال كلمته بمؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الانتخابات، أن المشاركة بكثافة فى هذه الانتخابات، تؤكد أن الأطباء مازال لديهم أمل فى التغيير، وتحسين الأحوال، مشيرا إلى أنها تعطى قوة لمجلس النقابة الجديد، وتضع على عاتقه مسؤولية أكبر، بضرورة العمل على تحسين أحوال الأطباء.

وأشار إلى أن انتخابات نقابة الأطباء تضرب المثل لجميع النقابات المهنية، وأى انتخابات عملية ديمقراطية أخرى تجرى فى مصر، مضيفا:" أجريت الانتخابات بشكل متحضر جدا، ولم يحدث مشاحنات أو تجاوزات، ما انعكس على زيادة نسبة المشاركة والتصويت، وأتمنى أن يزيد عدد الحضور بشكل أكبر فى الانتخابات المقبلة.

ووجه نقيب الأطباء رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية، قائلا:" عليكم 3 مسؤوليات أولها المشاركة فى العمل مع مجلس النقابة، لأن العمل النقابى لا يقوم به أعضاء المجلس فقط، والنقابة مفتوحة للجميع للمشاركة فى اللجان المختلفة، مضيفا:" على الأطباء أيضا متابعة النقابة وأعمالها، ومحاسبة مجلس النقابة على أدائه وعمله خلال الفترة المقبلة.

كما وجه نقيب الأطباء أ.د أسامه عبد الحى، الشكر لنقيب الأطباء المنتهية ولايته، الدكتور حسين خيرى، على توليه مسؤولية النقابة خلال الفترتين الماضيتين، مضيفا:" كنت داعما له قدر المستطاع، ورغم دخولنا فى منافسة انتخابية عام 2019، ظل التعاون مستمرا".

وتابع:" نعد الجمعية العمومية، بالعمل يد واحدة لتحسين أحوال الأطباء، وسنعمل فى كل الملفات، وعلى رأسها الملف القانونى وحقوق الأطباء وملف التعليم والتدريب، وملف الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، وملف الأجور والرواتب ومعاشات الأطباء.

واختتم نقيب الأطباء حديثه بالتأكيد على أن النقابات الفرعية هى ذراع النقابة العامة التنفيذى فى المحافظات، وستكون النقابة العامة متعاونة وداعمة لكافة النقابات الفرعية.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، فوز مرشح قائمة المستقبل الدكتور أسامة عبد الحى بمقعد نقيب الأطباء، بحصوله على 8992 صوتا، بفارق 1917 صوتا عن أقرب منافسيه.

من جهته، هنأ نقيب الأطباء السابق الدكتور حسين خيرى، الدكتور أسامة عبد الحى، بفوزه بمقعد النقيب العام للأطباء، قائلا:" متأكد أنك على علم بكل الملفات ولديك خبرة طويلة فى العمل النقابى، وأتمنى لمجلس النقابة الجديد التوفيق.