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محافظ شمال سيناء يتفقد قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش.. صور

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:21 ص
محافظ شمال سيناء يتفقد قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش.. صور محافظ شمال سيناء يتفقد قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، قافلة مساعدات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، خلال وصولها إلى مدينة العريش.
 
ووجه المحافظ الشكر لجميع المشاركين فى القافلة، موجهًا الشكر للشباب المتطوعين لتفريغ المساعدات وتخزينها فى مدينة العريش، مؤكدًا على أن المساعدات التى تصل الى المحافظة يتم تخزينها فى مخازن فى مدينة العريش. 
 
وأكد المحافظ على أن القافلة تتكون من 145 سيارة كبيرة محملة بألف طن من المواد الغذائية و300 ألف علية دواء وأجهزة ضغط وسكر كراسى متحركة وانابيب اكسجين وكل ما يلزم الطوارئ و140 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس و80 خيمة، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق لإدخال المساعدات التى وصلت إلى مدينة العريش الى قطاع غزة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية التى تمارس ضغوط فى كل الاتجاهات لإدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأهالى قطاع غزة. 
 
أعلن محافظ شمال سيناء، عن استمرار رفع درجة الاستعداد فى مستشفيات المحافظة منذ بداية الاحداث التى تشهدها غزة.
 
أعضاء قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش
أعضاء قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش

محافظ شمال سيناء مع أعضاء قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش
محافظ شمال سيناء مع أعضاء قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش

محافظ شمال سيناء يتفقد مع أعضاء قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش
محافظ شمال سيناء يتفقد مع أعضاء قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش

محافظ شمال سيناء يتفقد قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش
محافظ شمال سيناء يتفقد قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش

محافظ شمال سيناء يتفقد مع أعضاء قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش
محافظ شمال سيناء يتفقد مع أعضاء قافلة مساعدات التحالف الوطنى بالعريش

 







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