محافظ بني سويف: حملات يومية لمواجهة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق

وخصصت محافظة بنى سويف أرقام وخطوط ساخنة لاستقبال وتلقي شكاوى المواطنين، عن كافة صور الغش التجاري، والمغالاة غير المبررة في أسعار السلع، ومحاولات احتكار السلع بكافة أنواعها، وخاصة السلع الأساسية والتموينية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية.

وتم تخصيص الأرقام التالية: رقم 01063329498 واتساب لغرفة عمليات المحافظة، ورقم 0822237132 خط ساخن لمديرية التموين.