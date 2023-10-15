محافظ بني سويف: حملات يومية لمواجهة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود مواجهة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية، وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، والرقابة التموينية بمديرية التموين،والعلاج الحر،والصيدلة ، ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة وباقي الجهات ذات الصلة، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.
وخصصت محافظة بنى سويف أرقام وخطوط ساخنة لاستقبال وتلقي شكاوى المواطنين، عن كافة صور الغش التجاري، والمغالاة غير المبررة في أسعار السلع، ومحاولات احتكار السلع بكافة أنواعها، وخاصة السلع الأساسية والتموينية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية.
وتم تخصيص الأرقام التالية: رقم 01063329498 واتساب لغرفة عمليات المحافظة، ورقم 0822237132 خط ساخن لمديرية التموين.
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