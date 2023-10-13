هل الكبد الدهني يعني الإصابة بفيروس سي؟ استشاري يوضح

كتبت فاطمة ياسر

يختلط الأمر لدى الكثيرين، فالبعض يعتقد أن إصابته ب الكبد الدهني تعني أنه يعاني فيروسي "سي" الكبدي، ولكن هذا الأمر غير صحيح، كما أن البعض أيضا يعتقد أن مريض الكبد الدهني معرض للإصابة بالفيروسات الكبدية، ويوضح هذا الأمر الدكتور أحمد جودة استشاري الجهاز الهضمي والكبد في قصر العيني. أشار استشاري الجهاز الهضمي، إلى أن الشخص المصاب بالكبد الدهني يكون عرضة للإصابة بالفيروسات الكبدية المختلفة كفيروس أ وب وسي، وذلك في حالة عدم علاج هذا المرض.

وأضاف، أن السمنة تعد العامل الأساسي في الإصابة بالكبد الدهني، نتيجة لزيادة الكتلة الدهنية بالجسم وتراكمها على الكبد، وكثرة هذه الدهون تكون السبب في التليف الكبدي عندما يتجاهل المريض العلاج .

وحث الطبيب على ضرورة التخلص من السمنة وزيادة الوزن، لأنها تعتبر أول طرق العلاج.

وقدم، بعض النصائح الهامة لمرضي الكبد الدهني للحد من مضاعفاته ومنها:

1- تناول 3 لتر من الماء على مدار اليوم.

2- الأطعمة الغنية بالألياف كالخيار والخس والبرتقال.

3- السكريات ليس صديقة للكبد، ولذا ابتعد عنها.

4- ممارسة الرياضة من الحيل الهامة لصحتك عامة وللكبد خاصة.