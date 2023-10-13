اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

هل الكبد الدهني يعني الإصابة بفيروس سي؟ استشاري يوضح

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:00 م
هل الكبد الدهني يعني الإصابة بفيروس سي؟ استشاري يوضح الكبد الدهنى
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يختلط الأمر لدى الكثيرين، فالبعض يعتقد أن إصابته بالكبد الدهني تعني أنه يعاني فيروسي "سي" الكبدي، ولكن  هذا الأمر غير صحيح، كما أن البعض أيضا يعتقد أن مريض الكبد الدهني معرض للإصابة بالفيروسات الكبدية، ويوضح هذا الأمر الدكتور أحمد جودة استشاري الجهاز الهضمي والكبد في قصر العيني. أشار استشاري الجهاز الهضمي، إلى أن  الشخص المصاب بالكبد الدهني  يكون عرضة للإصابة بالفيروسات الكبدية المختلفة كفيروس أ وب وسي، وذلك في حالة عدم علاج هذا المرض.
 
وأضاف، أن السمنة تعد العامل الأساسي في الإصابة بالكبد الدهني، نتيجة لزيادة الكتلة الدهنية بالجسم وتراكمها على الكبد، وكثرة هذه الدهون تكون السبب في التليف الكبدي عندما يتجاهل المريض العلاج .
 
وحث الطبيب على ضرورة التخلص من السمنة وزيادة الوزن، لأنها تعتبر أول طرق العلاج.
 

 وقدم، بعض النصائح الهامة لمرضي الكبد الدهني للحد من مضاعفاته ومنها: 

 
1- تناول 3 لتر من الماء على مدار اليوم. 
 
2- الأطعمة الغنية بالألياف كالخيار والخس والبرتقال.  
 
3- السكريات ليس صديقة للكبد، ولذا ابتعد عنها.  
 
4- ممارسة الرياضة من الحيل الهامة لصحتك عامة وللكبد خاصة.   
 






ممارسة الرياضة

امراض الكبد

الكبد الدهنى

مرض الكبد

اعراض الكبد الدهنى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة