عزيمة فولاذية.. رضا شوقي ابن الشرقية يحصل على ذهبية باراتايكوندو للأندية العربية

الشرقية - إيمان مهنى

حصل اللاعب رضا شوقي عامر، ابن مركز شباب انشاص الرمل محافظة الشرقية ، علي ميدالية الذهبية، في بطولة الأندية العربية البارا تايكوندو فرع البومزا فئة "اصحاب الكراسي المتحركة" عمر 30 سنة سنيور 1 ، التي عقدت بالقاهرة، متفوقا علي عدد كبير من اللاعبين من الدولة مشاركة ، بمهارة شديدة.

وأعرب رضا شوقي هو إعاقتهُ " دون أطراف الأربعة"، لـ "اليوم السابع"، عن فرحته الشديدة، لحصوله على المركز الأول، في أول بطولة احترافية يشارك فيها، لافتا أن ذلك جاء نتيجة تدريب شاق وإعداد استمر لأكثر من عام ونصف، وتجاوز لكل العقبات بسبب إعاقته، كما أعرب عن شكره وتقديره لمدربه مصطفى بكري، الذي ساعده في التأهيل وتنمية مهارته، ودفعة للتغلب على إحباطات واجهته.

وأشار إلى أن البومزا، هي "القتال الوهمي"، ونوع من رياضية للتايكوندو، ويوجد فيها قسم لذوي الهمم، حيث يتم تقسيمنا إلى مجموعات تنافسية لذات الفئة العمرية و نوع الإعاقة، بحيث كل متسابق يقدم مباراة منفردا، والفائز من يحقق أعلى درجة علي مجموعته، لافتا إلى أن الرياضية تعتمد على الثقة بالنفس والمهارة في الأداء.

وتابعا، إنني فؤجئت بحصولي على المركز الأول، بعد تفوقي على كثير من لاعبين من أندية عربية، لافتا إلى أنه أول مرة يشارك في بطوله بشكل احترافي، مؤكد أنه هذه الميدالية ستكون دفعة كبيرة في حياته، من أجل استكمال المسيرة والمشاركة في بطولات دولية أخرى.

يذكر أن رضا شوقي، ولد بدون أطراف الأربعة، إلا أنه يمتلك عزيمة' قوية، حيث تخصص في البرمجة والفوتوشوب، ليكون واحد من ذوي الهمم الذين برز نجمهم في البرمجة، فضلا عن ممارسته الرياضية.