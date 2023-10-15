رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات الشرب للتأكد من انتظام التشغيل والصيانة

تفقد محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطة مياه معالجة الحديد والمنجنيز بالمدمر ومحطة مياه العتامنة بمركز طما ومحطة مياه المراغة جهينة المرشحة السطحية بمركز المراغة وذلك للتأكد من انتظام التشغيل ومطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وتشغيل المحطات 24 ساعة وتطبيق جميع أنواع الصيانات والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والالتزام بإصلاح جميع الأعطال لضمان تحقيق رضا العاملين.

ورافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة محمود أبو الوفا رئيس منطقة مياه الشرب لقطاع شمال وبهاء محمد عمران رئيس منطقة الصرف الصحى لقطاع شمال.