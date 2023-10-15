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توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط ليصل لـ 102 مليون برميل يوميا

الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:00 ص
توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط ليصل لـ 102 مليون برميل يوميا نفط ارشيف
كتبت - مروة الغول

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ذكر تقرير النشهرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك" أن التقديرات تشير إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.2 مليون برميل يوميا، أي بنسبة تراجع بلغت 0.5% مقارنة بمستويات الربع الأول من عام 2023، حيث انخفض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.9% ليصل إلى حوالي 55.6 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.02% ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل/يوميا.
 
وأشار التقرير ،إلى أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى نحو 102 مليون برميل/يوم، حيث يتوقع انخفاض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 55.1 مليون برميل/يوميا، بينما يتوقع ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 46.9 مليون برميل يوميا.
 






النفط

نفط

النفط الخام

اوبك



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