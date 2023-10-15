بوتين: الرئيس الصينى زعيم عالمى ويتقن التطلع للمستقبل

وقال بوتوصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، نظيره الصيني شي جين بينج بأنه زعيم عالمي معروف، ويتقن التطلع إلى المستقبل .ين - في تصريحات ، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" - "شي جين بينج ، أحد قادة العالم الجديرين، لا يتخذ قرارات مؤقتة بناء على الظروف الآنية ويقيم الوضع ويحلل ويتطلع إلى المستقبل .. هذا أمر مهم للغاية، وهذا ما يميز قائد عالمي حقيقي عمن نسميهم موظفين مؤقتين يأتون لمدة 5 دقائق للتباهي على الساحة الدولية ثم يختفون دون أن يلاحظهم أحد".

وأضاف بوتين: " الرئيس الصيني شريك شامل وهادئ وعملي وموثوق وإذا اتفقنا معه على شيء ما، يمكننا أن نكون واثقين من أن الاتفاق سيتم تنفيذه من الجانبين".. مشيرا إلى أن لقاءاته مع نظيره الصيني أثناء زيارته إلى روسيا كانت تجري دائما في جو عملي.

ومن المقرر أن يعقد المنتدى الثالث "حزام واحد - طريق واحد" يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في بكين، حيث من المتوقع أن يلتقي خلالها زعيما البلدين.