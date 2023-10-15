وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم، أنه نظرا لمزيد من تدهور الوضع في إسرائيل أصدرت الوزارة تحذيرا جزئيا من السفر إلى إسرائيل، وجرى رفع التحذير من المستوى الأمني لإسرائيل إلى مستوى "خطر أمني كبير"، كما ينطبق تحذير السفر على المناطق المحيطة بقطاع غزة وعلى طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان وسوريا.



وحذر البيان بشدة من أي رحلات إلى المناطق المتضررة حيث قامت السلطات الإسرائيلية بإخلاء المناطق المحيطة بقطاع غزة وعلى طول الحدود مع لبنان ومن المقرر اعتبارها منطقة عسكرية محظورة.