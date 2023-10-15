القومى للإعاقة يدشن "صوتك حقك" للحث على المشاركة الإيجابية بانتخابات الرئاسة

يدشن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، مساء اليوم الأحد، على المسرح الكبير بالمركز الأوليمبى بالمعادى حملته التوعوية "صوتك حقك" والتى تدخل ضمن برنامج المجلس للتثقيف السياسى للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم لحثهم على المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024.

تدشين حملة " صوتك حقك " تأتى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، على أهمية وضرورة المشاركة فى الحياة السياسية بشكل عام، وكذلك حث الأشخاص ذوى الإعاقة على ممارسة دورهم الذى كفله لهم الدستور والقانون بأحقيتهم فى رسم السياسات العامة التى تخصهم من خلال المشاركة فى كافة النواحى الحياتية خاصة السياسية منها، ومن هنا فالحملة تهدف إلى حث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وأن يمارسوا حقوقهم فى هذا الشأن.

وثمنت الدكتورة إيمان كريم، التعاون القائم بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ذلك التعاون المتمثل فى تيسير إجراءات مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية والربط الشبكى ما بين غرفة عمليات الهيئة والمجلس، كذلك وجهت التحية والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على تعاونه الدائم مع المجلس وفى توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم ومشاركته المجلس فى هذه الحملة من خلال إتاحة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم التوعية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة وتعريفهم بحقوقهم والإجراءات التى تتم بها العملية الانتخابية وتوعيتهم بقيمة صوتهم الانتخابى وكيفية الإدلاء به وغيرها من الأمور التوعوية المتعلقة بالعملية الانتخابية وتعريف ذوى الإعاقة بإجراءات الإتاحة التى كفلتها الدولة للتيسير عليهم فى عملية المشاركة.

ووجهت المشرف العام على المجلس الدعوة لكل الأشخاص من ذوى الإعاقة بضرورة ممارسة حقهم فى المشاركة فى العملية الانتخابية لأنهم شركاء فاعلين فى هذا الوطن الذى لا يمكن أن يتخلف فيه أحد عن الركب.