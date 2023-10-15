الإصابة بالمياه البيضاء مرتبطة بالشيخوخة.. استشاري عيون يوضح

كتبت رانيا عامر

يعانى أغلبية كبار السن من خطر الإصابة بمرض المياه البيضاء، وذلك فيما أكده الدكتور عمرو منير أستاذ أمراض العيون بكلية طب بجامعة سوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بأن المياه البيضاء تعتبر من أكثر أمراض العيون شيوعًا نظرًا لأنها ترتبط بشكل أو بآخر بمسالة الشيخوخة لذا عندما يزداد عدد كبار السن بالمجتمع فيبدو أن المياه البيضاء مرض شائعا .

المياه البيضاء هي عبارة عن عتامة فى عدسة العين الشفافة، وأن عدسة العين هي جزء فى العين مسئول عن الرؤية عن طريق عكس تيار الضوء الى الشبكية حتى مركز الأبصار.

أسباب الإصابة بالمياه البيضاء

تحدث الدكتور عمرو عن أسباب الإصابة بالمياه البيضاء أنها لها العديد من الأسباب، ولكن أكثرها شيوعا عن شيخوخة الفرد التى تؤدى الى حدوث عتامة تدريجية فى عدسة العين ، وتشمل الأسباب أيضا وجود المياه البيضاء نتيجة إصابة فى العين ، أو نتيجة حدوث التهابات فى الجسم القزحى بالعين ، او نتيجة وجود تعرض بعض العمال الى مجموعة من المؤثرات الخارجية التى قد تصيبهم فى العتامة فى عدسة العين .

أعراض الإصابة بالمياه البيضاء

أوضح الاستشاري اعراض الاصابة بالمياه البيضاء تناقص تدريجي فى حدة الابصار بدون الم ، ويشكو المريض غالبا فى تلك الحالة من عين واحد لا يرى بها ثم يشكو من الاخرى بعدها ، نظرا لان معظم امراض العيون تصاب العينين معا .

يتم علاج المياه البيضاء عن طريق عملية تقوم بتفتيت للمياه فى العين عن طريق الاجهزة الحديثة ثم يتم زرع عدسة لينة بالعينين داخل الحافظة التى توجد بالعين ، لذا فأصبحت تلك العملية من ضمن العملية السهلة والتى تتميز بنسبة نجاح عالية للغاية .