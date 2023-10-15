اليوم السابع
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"الأسهم الرابحة".. 13 سهما ترتفع بنسبة تتجاوز 10% خلال أسبوع

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:00 ص
"الأسهم الرابحة".. 13 سهما ترتفع بنسبة تتجاوز 10% خلال أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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حقق 13 سهمًا بالبورصة المصرية، نسبة صعود تجاوزت 10% خلال جلسات الأسبوع الماضي، رغم ما شهده أداء سوق المال هذا الأسبوع من تذبذبات في الأداء بسبب الحرب في فلسطين وخفض التصنيف الائتماني لمصر، وضمت قائمة الأسهم الرابحة هذا الأسبوع:
 
1- الحديد والصلب المصرية بنسبة 10.17% ليغلق عند مستوى 16.030 جنيه.
 
2- إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 10.56% ليغلق عند مستوى 21.980 جنيه.
 
3- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 11.27% ليغلق عند مستوى 377.220 جنيه.
 
4- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 11.56% ليغلق عند مستوى 1.525 جنيه.
 
5- حديد عز بنسبة 12.05% ليغلق عند مستوى 57.260 جنيه.
 
6- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 12.29% ليغلق عند مستوى 9.960 جنيه.
 
7- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 12.84% ليغلق عند مستوى 63.260 جنيه.
 
8- العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 14.36% ليغلق عند مستوى 0.629 جنيه.
 
9- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 15.39% ليغلق عند مستوى 52.790 جنيه.
 
10- العربية لحليج الأقطان بنسبة 17.22% ليغلق عند مستوى 4.900 جنيه.
 
11- دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 17.33% ليغلق عند مستوى 32.220 جنيه.
 
12- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 20.31% ليغلق عند مستوى 37.500 جنيه.
 
13- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 31.65% ليغلق عند مستوى 63.180 جنيه.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 20002.10 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر أكتوبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3706.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5551.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 24103.66 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5308.74 نقطة.
 
 
 






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