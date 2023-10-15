"الأسهم الرابحة".. 13 سهما ترتفع بنسبة تتجاوز 10% خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

حقق 13 سهمًا بالبورصة المصرية، نسبة صعود تجاوزت 10% خلال جلسات الأسبوع الماضي، رغم ما شهده أداء سوق المال هذا الأسبوع من تذبذبات في الأداء بسبب الحرب في فلسطين وخفض التصنيف الائتماني لمصر، وضمت قائمة الأسهم الرابحة هذا الأسبوع:

1- الحديد والصلب المصرية بنسبة 10.17% ليغلق عند مستوى 16.030 جنيه.

2- إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 10.56% ليغلق عند مستوى 21.980 جنيه.

3- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 11.27% ليغلق عند مستوى 377.220 جنيه.

4- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 11.56% ليغلق عند مستوى 1.525 جنيه.

5- حديد عز بنسبة 12.05% ليغلق عند مستوى 57.260 جنيه.

6- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 12.29% ليغلق عند مستوى 9.960 جنيه.

7- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 12.84% ليغلق عند مستوى 63.260 جنيه.

8- العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 14.36% ليغلق عند مستوى 0.629 جنيه.

9- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 15.39% ليغلق عند مستوى 52.790 جنيه.

10- العربية لحليج الأقطان بنسبة 17.22% ليغلق عند مستوى 4.900 جنيه.

11- دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 17.33% ليغلق عند مستوى 32.220 جنيه.

12- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 20.31% ليغلق عند مستوى 37.500 جنيه.

13- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 31.65% ليغلق عند مستوى 63.180 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 20002.10 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر أكتوبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3706.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5551.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 24103.66 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5308.74 نقطة.