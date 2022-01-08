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بداية سعيدة لعام 2022..10 أسهم تحقق صعودا تجاوز 10% خلال 4 جلسات

السبت، 08 يناير 2022 06:00 ص
بداية سعيدة لعام 2022..10 أسهم تحقق صعودا تجاوز 10% خلال 4 جلسات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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حققت 10 أسهم بالبورصة المصرية، صعودًا تجاوز نسبة 10% خلال أول أسبوع في عام 2022، لتحقق انطلاقة قوية للمساهمين في بداية العام الجديد، وضمت القائمة كلًا من:
 
1- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.11% ليغلق عند مستوى 116.72 جنيه.
 
2- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بنسبة 10.13% ليغلق عند مستوى 0.913 جنيه.
 
3- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 10.17% ليغلق عند مستوى 7.580 جنيه
 
4- العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا بنسبة 10.54% ليغلق عند مستوى 4.300 جنيه.
 
5- بنك البركة مصر بنسبة 12.2% ليغلق عند مستوى 15.820 جنيه.
 
6- مصر للأسمنت-قنا بنسبة 12.33% ليغلق عند مستوى 14.580 جنيه.
 
7- بي انفستمنتس القابضة بنسبة 12.5% ليغلق عند مستوى 11.250 جنيه.
 
8- اودن للاستثمارات والتنمية بنسبة 13.35% ليغلق عند مستوى 1.927 جنيه.
 
9- العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني بنسبة 16.98% ليغلق عند مستوى 3.100 جنيه.
 
10- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 23.13% ليغلق عند مستوى 8.890 جنيه.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12043.42 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 2316.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.02% ليغلق عند مستوى 3385.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.2% ليغلق عند مستوى 14398.35 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 5.52% ليغلق عند مستوى 4298.08 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 414.7 مليار جنيه إلى 418.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.7 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4.1%.
 
يذكر أن البورصة المصرية، انعقدت 4 جلسات خلال الأسبوع الجاري، أول أسبوع في عام 2022، بسبب تعطلها يوم الخميس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 

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