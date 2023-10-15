استطلاع: انخفاض معدل الدعم لحكومة رئيس الوزراء الياباني إلى مستوى قياسي

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أظهر استطلاع للرأي أن معدل الدعم لحكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا انخفض إلى 32.3 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في أكتوبر 2021.

وكشف الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأحد - عن تدني شعبية حكومة كيشيدا مقارنة بنسبة 39.8 % في الاستطلاع السابق الشهر الماضي، وهو أقل أيضا من ال33.1 % المسجلة في نوفمبر وديسمبر 2022، بينما ارتفع معدل عدم الرضا عن أداء الحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 52.5 % مقارنة ب39.7 % الشهر الماضي.

كما كشف الاستطلاع الذي أجري بالهاتف على مدار يومين على مستوى اليابان أن 58.6 % من المشاركين يتوقعون أن الحزمة الاقتصادية القادمة، المقرر وضعها بحلول نهاية هذا الشهر للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار السلع اليومية، لن تكون فعالة.

ومع ذلك، أظهر الاستطلاع مستوى عال نسبيا من الفهم العام فيما يتعلق بإطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة إلى البحر، إذ اعتبر 74.6 % أن قرار الحكومة اليابانية كان "مناسبا" مقابل 20.8 % يرون أنه "غير مناسب".