"أطباء الشرقية" تنعى وفاة تقوى حسينى أستاذة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق

نعت نقابة الأطباء بالشرقية وفاة الدكتورة تقوى حسينى الخطيب الأستاذ المساعد بقسم المخ والأعصاب بكلية الطب فى جامعة الزقازيق.

وأصدرت نقابة الأطباء بالشرقية، بيانًا نعت فيه وفاة الدكتورة تقوى حسينى الخطيب الأستاذة المساعدة فى قسم المخ والأعصاب فى كلية الطب البشرى بجامعة الزقازيق.

وجاء فى البيان: نقابة أطباء الشرقية تنعى ببالغ الحزن والأسى الأستاذة الدكتورة تقوى حسينى الخطيب أستاذة المخ والأعصاب المساعدة بكلية الطب.

البقاء والدوام لله رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر.. إنا لله وإنا إليه راجعون".