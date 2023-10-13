تعرف على نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب- إيمان مهنى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء ب الشرقية ، برئاسة المستشار غسان والي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالشرقية، والمستشار محمد الدالي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، منذ قليل، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء بالشرقية.

فيما فاز بمقاعد فوق السن كل من الدكتورة نهلة الجمال، أستاذ الأمراض المتوطنة بجامعة الزقازيق 680 صوتا، والدكتور أشرف سليمان، استشاري القلب والأوعية الدموية بمستشفي الأحرار التعليمي 668 صوتا، وفاز بمقاعد تحت السن كل من الدكتور محمد عبد العزيز، مدير حضانات الشرقية وعناية الأطفال 695 صوتا، والدكتورة غادة شويخ 852 صوتا.

وشهدت الانتخابات إقبالا مكثفا من الأطباء حتى قبل دقائق من غلق باب التصويت، وتم السماح بالتصويت حتى وجود آخر ناخب.

وقامت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، برئاسة المستشار غسان والي، بتقسيم صناديق الاقتراع إلى لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، للتسهيل علي الناخبين، حيث تسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة بين تحت السن ومثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، اما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب أطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن، و بطاقة أخرى لثلاثة

أعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.

وأكد الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، أنه بلغ عدد من يحق لهم التصويت، 7 آلاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأي طبيب مسجل بالنقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط، وتجري تحت إشراف قضائي كامل، مضيفا أنه يشرف علي الانتخابات الدكتور عاطف جودة وكيل نقابة أطباء الشرقية رئيسا وعضوية كل من الدكتورة وسام عبد المنعم، الدكتور عمر خشبة، إبراهيم سمير مدير النقابة.