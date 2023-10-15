أستراليا.. مسيرات تضم الآلاف لتأييد الفلسطينيين

وكالات

شارك الآلاف في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين، الأحد، في عواصم ولايات أستراليا رغم تهديدات الشرطة بكبحهم في ظل هجوم عنيف من جانب إسرائيل على قطاع غزة مع استعدادات لشن اجتياح بري، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

وشارك نحو 5000 في المسيرة ولوح العديد من المشاركين في المسيرة بأعلام فلسطين وهتفوا "الحرية، حرروا فلسطين" في حديقة هايد بارك بمدينة سيدني، بينما جاب المئات من رجال الشرطة المنطقة والشوارع القريبة في دوريات، وحلقت مروحية تابعة للشرطة على ارتفاع منخفض.

وكانت الشرطة تدرس تطبيق صلاحيات خاصة للتوقيف والتفتيش لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن للأشخاص الذين حضروا المسيرة.

وذكرت صحيفة "جارديان أستراليا" أن مسيرتين خرجتا أيضاً، الأحد، في مدينتي اديليد وملبورن وشارك فيها الآلاف.