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مواعيد تقديم طلبات اشتراكات المترو للطلبة ونسب التخفيض

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:30 ص
مواعيد تقديم طلبات اشتراكات المترو للطلبة ونسب التخفيض اشتراكات المترو
كتب سيد الخلفاوى

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يستقبل مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة طلبات طلبة الكليات والمعاهد والمدارس لعمل اشتراكات، وتصل نسبة التخفيض بها لـ98%، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية طوال فترة الدراسة. 
 
وأتاحت شركات إدارة المترو استقبال طلبات الطلبة يوميا حتى السابعة مساء بمكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات، لاستعاب كثافة الاشتراكات. 
 
ويقدم "اليوم السابع" خطوات استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو بخطوطه الثلاثة والأوراق المطلوبة ونسب التخفيض الممنوحة عليها، وقيمتها فى النقاط التالية.
 
1ـ التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة، ثم شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب.
 
2ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له.
 
3ـ يتم اعتماد الصورة على الاستمارة بخاتم الكلية أو المعهد أو المدرسة بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة وختم الصورة الأخرى على الظهر.
 
4ـ يتم اعتماد استمارة الاشتراك للمدارس الخاصة من المنطقة التعليمية التابعة لها بخاتم شعار الجمهورية. 
 
5ـ يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.
 
6ـ يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور تمثل فترة الترم الدراسى.
 
7ـ يتم إثبات الكود الحسابى الخاص بالإدارة التعليمية المكون من 8 أرقام بمعرفة المدرسة أو المعهد أو الكلية بمعرفة الجهة الدراسية.
 
8ـ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.
 
9ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها.
 
10ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها.






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اشتراكات المترو للطلبة

مترو الانفاق

اليوم السابع بلس



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