مكتبة مصر العامة بدمياط تحصل على لقب "مكتبة العام"

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن حصول مكتبة مصر العامة بدمياط على لقب "مكتبة العام" على مستوى الجمهورية، وذلك لما حققته المكتبة من جهود لدعم الإثراء الثقافى والمعرفي.

وأضافت محافظ دمياط، أن مكتبة مصر العامة بالمحافظة ساهمت في تحقيق جوانب التفاعل المجتمعى داخل المحافظة وإتاحة فرص الإبداع والابتكار لدى أفراد المجتمع، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية المجتمعية بشكل إيجابي.

وأشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالدور الذي قدمته مكتبة مصر العامة داخل المحافظة، لاستعادة قيمة الكتاب المقروء وتقليل الاعتماد على الكتاب الإلكتروني الذى قد يغزو فكر النشء بأفكار مجهولة المصدر.

وفي سياق متصل قام السفير "رضا الطايفي" مدير صندوق مكتبات مصر العامة بتكريم أكرم فياض مدير مكتبات مصر العامة بمحافظة دمياط تقديرًا لجهوده المبذولة فى دعم أداء مكتبة مصر العامة بدمياط وفرعيها بمدينتى عزبة البرج ودمياط الجديدة، وذلك ضمن فعاليات الملتقى العاشر لمنظومة مكتبات مصر العامة، برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة وصندوق مكتبات مصر العامة وبحضور السفير رضا الطايفي، والذي استضافته مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط، بمشاركة مدراء مكتبات مصر العامة بأنحاء الجمهورية تحت شعار "دور المكتبات العامة فى نشر ثقافة النمو الأخضر".