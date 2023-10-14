للمرأة.. نصائح لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة.. أبرزها ابعدي عن التوتر

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من النصائح التي يقدمها الأطباء للنساء للحفاظ على صحتهن من الإصابة بالأمراض المزمنة، فعند التقدم في العمر تزداد فرص الإصابة بالأمراض في حالة عدم الاهتمام بالصحة العامة.

ووفقا لذلك قدم الدكتور حسام أحمد استشاري النساء والتوليد في عين شمس أهم النصائح الطبية التي تحافظ على صحة النساء، وتقلل فرص إصابتهن بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب والكولسترول، ومنها:

- اتباع نظام غذائي صحي :



تناول الخضراوات والفواكه والبروتين الخالي من الدهون، تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في الحفاظ علي صحة قوية خالية من الإصابة بالأمراض المزمنة، لأنها تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها بشكل يومي.

-فحص التاريخ العائلي للأمراض المزمنة:



التعرف على التاريخ المرضي العائلي للمرأة، لتجنب الإصابة بالأمراض الخاصة بها، عن طريق إجراء التحاليل والمتابعة مع الطبيب لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة.

-ممارسة الرياضة:



ممارسة الرياضة يوميا كالمشي نصف ساعة في اليوم تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية ، وتقوية العظام والحماية من مشاكلها المرتبطة بتقدم السن.

-أخذ قسط الكافي من النوم:



يعد من الحيل الجيدة التي ينصح بها لتقوية المناعة وتنشيط الجسم، وتقويته، فالنوم الغير كافي مرتبط بزيادة فرص الإصابة بمرض السكر والقلب.

-تجنب التوتر:



التوتر المستمر والقلق والضغوط النفسية تعمل علي ضعف الجهاز المناعي، وبالتالي تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، ولذا عليك ممارسة أي نشاط يومي يخلص من التوتر.