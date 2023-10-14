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غرة شهر ربيع الآخر لعام 1445 من الهجرة الإثنين المقبل فلكيا

السبت، 14 أكتوبر 2023 05:30 ص
غرة شهر ربيع الآخر لعام 1445 من الهجرة الإثنين المقبل فلكيا استطلاع هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا الموافق 2023 ميلاديا.
 
ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر ربيع الآخر فلكيا يوم الإثنين المقبل 16 أكتوبر المقبل 2023 وعدته ستكون 30 يوما.
 
واتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".
 
نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.






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