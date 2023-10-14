طقس مفاجئ.. أمطار غزيرة تضرب غرب الإسكندرية ورياح شديدة "صور"

شهدت منطقة غرب الإسكندرية، أمطار غزيرة ورياح شديدة فى تغيير للطقس مفاجىء بعد سطوع كامل للشمس صباح اليوم على كافة أنحاء المحافظة، وتراكمت مياه الأمطار على الطرق الرئيسية وتوقف السيارات خوفا من حدوث تصادم على الطريق.
وكانت قد استعدت ميناء الإسكندرية لموجه الطقس السيىء التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية والتى تستمر على مدار الأيام القادمة حفاظا على سلامة الأرواح والسفن داخل ميناءالإسكندرية والدخيلة.
واستعدت محافظة الإسكندرية لموجة الطقس السيىء بتطهير الشنايش والدفع بسيارات كسح مياه الأمطار تحسبًا لموجه الأمطار الشديدة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
كما تتوقع هيئة الأرصاد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.
أمطار غزيرة تضرب غرب الإسكندرية (1)
أمطار غزيرة تضرب غرب الإسكندرية (2)
أمطار غزيرة تضرب غرب الإسكندرية (3)
أمطار غزيرة تضرب غرب الإسكندرية (4)
أمطار غزيرة تضرب غرب الإسكندرية (5)
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