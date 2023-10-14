أجواء معتدلة نسبيا بكفر الشيخ واستمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، أجواء معتدلة نسبيا، فقد سجلت درجات الحرارة ، اليوم السبت، 28 درجة، بارتفاع طفيف عن أمس الجمعة، وتستمر غرفة العمليات وإدارة الازمات بالمحافظة في انعقادها، لمتابعة حالة الطقس، واحتمالية تعرض المناطق الشمالية من المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط، للأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة و فى الصباح الباكر، ليسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخرة، كما تستمر تشكل السحب على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار، والفرصة قائمة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ،لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية، السواحل الشمالية 27 درجة مئوية، جنوب سيناء 34درجة مئوية، وشمال الصعيد 32 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 35 درجة مئوية، وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.