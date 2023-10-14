جامعة القناة تشارك فى ورشة عمل عن معايير وقدرات تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن الجامعة تستعد بكامل طاقتها للمشاركة في جائزة التميز الحكومي، موضحاً أن تلك الجائزة تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشراكة إماراتية، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالحكومة من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسة هي وضوح الرؤية، الإبداع والابتكار، ممكنات التميز.

يأتى ذلك بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وشارك وفد جامعة قناة السويس الذي يضم كلا من الدكتورة وفاء عبد العظيم منسق الجامعة لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والدكتورة أميمة الدردير نائب مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة بورشة عمل عن معايير وقدرات تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

تأتي الدورة بإشراف عام الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقامت اللجنة المنظمة لجائزة مصر للتميز الحكومي بإعداد هذه الورشة عن معايير وقدرات تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة تمهيدا لإعداد ملفات جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة في إبريل القادم 2024 على مستوى الوزارات و الجامعات والمحافظات.