اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 01:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 50 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية بمركزي مطاى وديرمواس بالمنيا

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:23 م
تحرير 50 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية بمركزي مطاى وديرمواس بالمنيا الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

من جانبه، أكد هشام فايز رئيس مركز مطاي، أن الحملات التموينية على المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين ومفتشي الأغذية، أسفرت عن تحرير 25 محضرا متنوعا منها 19 محضرا على المخابز البلدية تنوعت ما بين( عدم وجود شهادة صحية - نقص وزن -عدم الالتزام بالمواعيد - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات )، كما تم ضبط ٥٠ كرتونة خل و 9 شيكارة أعلاف و 13 لفه عصائر بدون فواتير بحضور التفتيش التمويني بالإدارة الصحية، إلى جانب 6 محاضر ضد الجزارين المخالفين .

وفى مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 25 محضرا متنوعا خلال حملات تموينية مكبرة منها حملة على المخابز البلدية بدائرة المدينة وأسفرت عن 22 محضرا ، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر تنوعت بين (ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي - ذبح خارج المجزر – وضبط مجمدات غير صالحة)، وذلك خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة بقرى (طوخ - السوالم - نزلة الحاج قنديل) بالتعاون مع إدارتي الطب البيطري والتموين بالمركز، وذلك لضمان إعلان الأسعار والذبح داخل المجازر الحكومية و حمل شهادات صحية .
 
 
 
 
 






وحدات محلية

تحرير محاضر

مديرية التموين

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

الوحدة المحلية لقرية بنى حسن فى المنيا تتزين بمشروعات حياة كريمة.. صور

السبت، 14 أكتوبر 2023 05:00 ص

حياة كريمة معجزة تعيد الأمل لأهالى المنيا.. مواطنون لليوم السابع: كل شىء أصبح بين أيدينا.. قرية المعصرة النموذجية كانت تفتقر للخدمات والمبادرة حولتها إلى نموذجية.. أهالى منسافيس: الصرف الصحى أنقذ مئات المنازل

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 07:30 م

22 مدرسة جديدة تحصل على "الاعتماد والجودة" بتعليم المنيا.. تعرف عليها

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 01:52 م

إقبال على نقاط التبرع بالدم للأشقاء الفلسطنينين بالمنيا.. فيديو وصور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 01:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة