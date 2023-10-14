تحرير 50 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية بمركزي مطاى وديرمواس بالمنيا

من جانبه، أكد هشام فايز رئيس مركز مطاي، أن الحملات التموينية على المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين ومفتشي الأغذية، أسفرت عن تحرير 25 محضرا متنوعا منها 19 محضرا على المخابز البلدية تنوعت ما بين( عدم وجود شهادة صحية - نقص وزن -عدم الالتزام بالمواعيد - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات )، كما تم ضبط ٥٠ كرتونة خل و 9 شيكارة أعلاف و 13 لفه عصائر بدون فواتير بحضور التفتيش التمويني بالإدارة الصحية، إلى جانب 6 محاضر ضد الجزارين المخالفين .



وفى مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 25 محضرا متنوعا خلال حملات تموينية مكبرة منها حملة على المخابز البلدية بدائرة المدينة وأسفرت عن 22 محضرا ، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر تنوعت بين (ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي - ذبح خارج المجزر – وضبط مجمدات غير صالحة)، وذلك خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة بقرى (طوخ - السوالم - نزلة الحاج قنديل) بالتعاون مع إدارتي الطب البيطري والتموين بالمركز، وذلك لضمان إعلان الأسعار والذبح داخل المجازر الحكومية و حمل شهادات صحية .