الوحدة المحلية لقرية بنى حسن فى المنيا تتزين بمشروعات حياة كريمة.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

حولت مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، قرى محافظة المنيا، إلى قرى تضم كافة الخدمات، الصحية والتعليمية، وخدمات الصرف الصحى والإنارة والرصف، وغيرها من المشروعات، مثل مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، وبين تلك القرى، قرية بنى حسن، التابعة لمركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا، والتى تشهد الكثير. من المشروعات وياتى فى مقدمتها، الخدمات الصحية، وأبرزها وحدة طب الاسرة بقرية الديابه، والتى كانت مطلب جماهيرى لابناء القرية، والقرية المجاورة لرفع المعاناة عن الاهالى.

ومن ناحيته أكد تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوفرقاص، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

فيما قال نادر شوقى أحد الأهالى أن الوحدة الصحة بقرية الديابة سوف تسهم بشكل كبير،فى توفير الخدمة الصحية لأهالى القرية،فقد كنا نعانى كثيرا خاصة أن القرية تبعد مسافة طويلة عن المركز،بالأضافة إلى المواصلات التى كانت تسبب مشكلة كبيرة،لكن اليوم ومع مبادرة حياة كريمة،وتنفيذ مشروع الوحدة الصحية،سوف توفر علينا الجهد والمال والوقت.

وأضاف أن الوحدة المحلية لقرية بنى حسن والتابع لها قرية الديابة تشهد الكثير من المشروعات،اهمها مشروعات الصرف الصحى والإنارة ومكاتب البريد والخدمات الزراعية والبيطربة والتى تقدم خدمة مميزة لاهالى القرية من المزارعين،وهو ما يعد إنجاز كبير داخل قريتنا ويرفع الكثير من المعاناة على المزارعين.

وقال أشرف فتحى أحد أهالى القرية،ان مبادرة حياة كريمة حققت طفرة كبيرة بالقرية والقرى المجاورة، فأصبح هناك تكامل فى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القرية،فاصبحنا لا نطلب الخدمة من المركز التابعين له،وهذا وفر علينا قطع المسافات وإهدار الوقت من أجل القيام بخدمة واحدة وقد لا تتم ونضطر للذهاب فى اليوم التالى،لهذا فإن مبادرة حياة كربمة أعادة لنا كرامة المواطن داخل محافظة المنيا.

وأضاف محافظة المنيا قد شهدت إنشاء 5 وحدات صحية بتكلفة إنشائية قدرها 7150 مليون جنيه، وتقدم هذه الوحدات خدمات طبية متميزة من تطعيمات وطب أسرة وصيدلية ومتابعة للحمل وإسعافات أولية.

يذكر ان مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، تشمل 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة، وتضم 192قرية و757تابع لتلك القرى، بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، كما تم اضافة مركزى سمالوط وبنى مزار بواقع 102قرية للمرحلة الثانية.