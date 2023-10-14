"الرواد" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ6.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 6.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 27.2%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.9%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.116 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%.

وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.109 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%، شركة ميراج لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 934.8 مليون جنيه بنسبة 4.1%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 866.5 مليون جنيه بنسبة 3.8%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 781.4 مليون جنيه، 749.5 مليون جنيه، بنسبة 3.4%، 3.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 20002.10 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر أكتوبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3706.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5551.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 24103.66 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5308.74 نقطة.