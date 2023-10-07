"هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ3.4 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 25.4%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 946.3 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.1%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 827.5 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 778.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.8%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 769.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 664.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 615.8 مليون جنيه بنسبة 4.6%، وحل في المركز الثامن شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 582.1 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 577.3 مليون جنيه، 552.1 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر أكتوبر- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5546.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 23791.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 5378.89 نقطة.