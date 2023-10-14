اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 01:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأزهر للفلسطينيين: ترك أراضيكم موت لقضيتكم وقضيتنا وزوالها للأبد

السبت، 14 أكتوبر 2023 01:12 م
الأزهر للفلسطينيين: ترك أراضيكم موت لقضيتكم وقضيتنا وزوالها للأبد غزة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد الأزهر الشريف تحيته لصمود أبناء فلسطين العزيزة، وتقديره لتشبثهم بأرضهم الغالية، وتمسكهم بالبقاء فوق ترابها، مهما كان الثمن والتضحيات، فالأرض أمومةٌ وعِرضٌ وشرفٌ، ويوجِّه الأزهر رسالته لأولئك المتمسكين بأرضهم أنه خيرٌ لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانًا وأبطالًا وشهداءَ من أن تتركوها حمًى مستباحًا للمستعمرين الغاصبين، واعلموا أن في ترك أراضيكم موتًا لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد.
 
وكان قد حذر مرصد الأزهر من مخططات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير أهالي غزة من منازلهم وأراضيهم في الجزء الشمالي من القطاع، والمغادرة باتجاه الجنوب، بعدما طالب جيش الاحتلال الفلسطينيين القاطنين في المناطق الشمالية، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة، والنزوح جنوب القطاع، وإخلاء المنطقة الشمالية من غزة، والتي تبلغ مساحتها نحو نصف مساحة القطاع. 
 
وأكد المرصد على حق الفلسطينيين في العيش بكرامة على أراضيهم، وتوفير الضمانات الدولية لحمايتهم، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ؛ كونه الحل الوحيد الذي يرتضيه الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه الغالية المتمسك بترابها مهما كان الثمن والتضحيات.
 
وشدد المرصد على أن الإقدام على تهجير أكثر من مليون مدني من أهالي غزة، جريمة حرب جسيمة تُعيد إلى الأذهان مشاهد النكبة الفلسطينية عام 1948م، مطالبًا بوقف العدوان الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 1799 فلسطينيًّا، منهم 583 طفلًا، و 351 سيدة، وإصابة أكثر من 7,000 آخرين.
 
وأكد المرصد، أن الاحتلال يخطط لإجبار الفلسطينيين في غزة على النزوح إلى سيناء وليس جنوب القطاع فقط، خاصة وأن منطقة الجنوب غير مؤهلة لاستيعاب أكثر من مليون مواطن.
 
وكان مكتب الأمم المتحدة تعقيبًا على طلب جيش الاحتلال، قد أكد أن نقل سكان غزة إلى جنوب القطاع لا يخلو من التداعيات الإنسانية الكارثية، مطالبًا الكيان الصهيوني بأن يصرف النظر عن هذا القرار القسري.
 

 







طوفان الاقصى

الازهر الشريف

قطاع غزة

فلسطين



الموضوعات المتعلقة

"الأزهر": حق الفلسطينيين العيش بكرامة على أراضيهم وتوفير ضمانات دولية لحمايتهم

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:41 م

وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطينى أمام الجامع الأزهر.. المواطنون رفعوا الأعلام الفلسطينية منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلى.. ورددوا العبارات التضامنية مع أهل غزة.. والأزهر يوجه التحية للشعب الشقيق على صموده

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:29 م

وقفة بالجامع الأزهر الشريف عقب صلاة الجمعة للتضامن مع الشعب الفلسطينى

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:18 م

مرصد الأزهر ينتج فيديو يرصد نتائج 17 عاما من حصار قطاع غزة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:59 م

الأزهر يجدِّد تحيته لصمود أبناء فلسطين وتشبثهم بأرضهم الغالية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة