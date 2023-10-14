اليوم السابع
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"الأزهر": حق الفلسطينيين العيش بكرامة على أراضيهم وتوفير ضمانات دولية لحمايتهم

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:41 م
"الأزهر": حق الفلسطينيين العيش بكرامة على أراضيهم وتوفير ضمانات دولية لحمايتهم مرصد الأزهر
كتب ــ لؤى على

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حذر مرصد الأزهر من مخططات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير أهالي غزة من منازلهم وأراضيهم في الجزء الشمالي من القطاع، والمغادرة باتجاه الجنوب، بعدما طالب جيش الاحتلال الفلسطينيين القاطنين في المناطق الشمالية، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة، والنزوح جنوب القطاع، وإخلاء المنطقة الشمالية من غزة، والتي تبلغ مساحتها نحو نصف مساحة القطاع. 
 
وأكد المرصد على حق الفلسطينيين في العيش بكرامة على أراضيهم، وتوفير الضمانات الدولية لحمايتهم، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ؛ كونه الحل الوحيد الذي يرتضيه الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه الغالية المتمسك بترابها مهما كان الثمن والتضحيات.
 
وشدد المرصد على أن الإقدام على تهجير أكثر من مليون مدني من أهالي غزة، جريمة حرب جسيمة تُعيد إلى الأذهان مشاهد النكبة الفلسطينية عام 1948م، مطالبًا بوقف العدوان الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 1799 فلسطينيًّا، منهم 583 طفلًا، و 351 سيدة، وإصابة أكثر من 7,000 آخرين.
 
وأكد المرصد أن الاحتلال يخطط لإجبار الفلسطينيين في غزة على النزوح إلى سيناء وليس جنوب القطاع فقط، خاصة وأن منطقة الجنوب غير مؤهلة لاستيعاب أكثر من مليون مواطن.
 
وكان مكتب الأمم المتحدة تعقيبًا على طلب جيش الاحتلال، قد أكد أن نقل سكان غزة إلى جنوب القطاع لا يخلو من التداعيات الإنسانية الكارثية، مطالبًا الكيان الصهيوني بأن يصرف النظر عن هذا القرار القسري.
 
 
 






مرصد الازهر

تهجير اهل غزة

طوفان الاقصى

قطاع غزة



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