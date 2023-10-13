9 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد فى انتخابات نقابة أطباء الإسماعيلية اليوم

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البشريين بمحافظة الإسماعيلية عن تقدم 9 أطباء للتنافس على 5 مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية والمقرر اجراؤها اليوم الجمعة 13 أكتوبر.

ويتنافس على منصب نقيب أطباء الاسماعيلية الدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس و المجمع الطبى بالإسماعيلية ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية، والدكتور هانى عبد الرحمن عضو مجلس النقابة الحالى استشارى الأنف والأذن والحنجرة ووكيل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

فيما يتنافس 3 مرشحين على مقعدى فوق السن وهم النقيب الحالى الدكتور سعيد الشربينى والدكتور عمر حسونة استشارى القلب والدكتور محمد مشالى استشارى الباطنة وأمراض الكلى.

ويتنافس 4 مرشحين على مقعدي تحت السن وهم الدكتور أحمد نادر نجم والدكتور عمرو رفعت والدكتورة غدير سعيد والدكتور لؤي سام.

وكانت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، قد فتحت باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العوام، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، 20 يونيو الماضي وتم غلق باب الترشح الجمعة 30 يونيو الماضى.

وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وصورة بطاقة الرقم القومي ، على أن تكون سارية حتى إعلان إنطلاق الانتخابات النهائية، وصورة كارنيه النقابة السارى.

وفيما يخص مترشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيدا بإحدى النقابات في نطاق القطاع.

وحسب اللجنة فإن المقاعد المقرر إِجراء الانتخابات عليها تشمل:

أ – النقيب ويشترط قيد أكثر من 15 سنة.

ب – النقيب الفرعى ويشترط قيد أكثر من 15سنة.

ج- أعضاء مجالس النقابات الفرعية:مقعدان أكثر من 15 سنة قيد.

ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لمعظم النقابات الفرعية، ما عدا القاهرة فيصل العدد فيها إلى أربعة أكثر من 15 سنة قيد، وأربعة أقل من 15سنة قيد، والاسكندرية يصبح العدد ثلاثة أكثر من 15سنة قيد، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة.

د- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية: ثلاثة مقاعد أكثر من 15سنة قيد، وثلاثة مقاعد أقل من 15 سنة قيد.

هـ- أعضاء مجلس النقابة العوام على مرحلة المناطق الجغرافية: عضو واحد عن كل منطقة.