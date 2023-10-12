استمرار فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج فى نقابة الأطباء حتى نهاية ديسمبر

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للأطباء ، عن استمرار فتح باب الاشتراك أول مرة والتجديد والإضافة بمشروع العلاج، حتي نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الاستفادة من بداية 2024، مشيرة إلى أنه قد يتم الإعلان فيما بعد عن فتح باب الاشتراك لفترات استثنائية خلال عام 2024.

وأشارت النقابة، إلى أن الأوراق اللازمة للاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة، هى:

ـ صورة كارنية النقابة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى.

ـ صورة سداد اشتراك النقابة للعام الحالى 2023 "صورة إيصال السداد أو بيان خصم من الراتب من جهة العمل".

ـ صورة حديثة لكل عضو "يستثنى الأطفال أقل من 3 سنوات".

ـ إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها "صورة بطاقة الرقم القومى - عقد زواج - شهادة ميلاد".

ـ الأبناء 18 عاما فأكثر "صورة كارنيه الدراسة للأبناء".

ـ الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شهادة من التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مظلة تأمينية أخرى.

وكان قد اتخذ مشروع العلاج، عدة قرارات جديدة، من بينها تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الأصلى لسن السبعين أولا، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى، وبالنسبة للأبناء الذكور من ذوى الهمم شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، مع استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.