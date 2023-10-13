7 أطعمة عليك تجنبها للحصول على بطن مسطح

كتبت ميرفت رشاد

المفتاح للتخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة من منطقة الوسط لديك يكمن في نظامك الغذائي، فيجب التخلص من جميع الأطعمة التي تزيد المشكلة سوءًا، قم بإصلاح نظامك الغذائي، وابدأ رحلتك نحو بطن مسطح، من خلال استبدال الخيارات غير الصحية بالبروتينات والخضراوات والحبوب الكاملة، وربطت الأبحاث بين دهون البطن وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة وعدم التوازن الهرموني والسكري لذا، فإن فقدان تلك الدهون يعد أمرًا بالغ الأهمية للصحة السليمة، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".





7 أطعمة عليك تجنبها لخسارة دهون البطن:



1. اللحوم الحمراء:

على الرغم من كونها غنية بالفيتامينات والبروتينات، إلا أن اللحوم الحمراء، وخاصة الزائدة منها، تساهم في زيادة الوزن، يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الحافظة، مما يؤدي إلى احتباس الماء والانتفاخ.

أفضل الممارسات: إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن اللحوم الحمراء، فمن الأفضل تناولها باعتدال أو تناول أجزاء صغيرة

2. الذرة :

على الرغم من كونها من الخضراوات، إلا أن الذرة غنية بالسعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من السكر، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول عصير الفركتوز والنشا في الذرة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتراكم الدهون إذا تم تناولها بكثرة.

أفضل الممارسات: يؤدي غلي الذرة إلى إزالة محتواها من النشا، مما يجعلها أفضل لعملية الهضم وتقليل محتواها من السعرات الحرارية، يمكنك أيضًا دمجه مع بعض البروتين أو الدهون لتقليل تأثير نسبة السكر في الدم.

3. السكر المكرر :

سعرات حرارية فارغة وبدون تغذية، السكريات المضافة في المشروبات تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، المشروبات السكرية، المحملة بالسكر المكرر، تزيد من حمولة الكبد، وتحول الفركتوز الزائد إلى دهون.

أفضل الممارسات: اختر الفواكه الحلوة بشكل طبيعي بدلاً من ذلك أو ابحث عن بدائل صحية.

4. الحبوب المكررة :

الخبز والأرز الأبيض، هذه الحبوب المكررة تفتقر إلى القيمة الغذائية، أنها ترفع مستويات السكر في الدم، وتشجيع تخزين الدهون، وخاصة حول البطن.

أفضل الممارسات: اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني ودقيق القمح الكامل، من الممارسات الجيدة الأخرى تناول الأرز الأبيض ولكن بكميات صغيرة

5. الفواكه الغنية بالفركتوز:

في حين أن الفواكه حيوية للعناصر الغذائية، فإن بعضها، مثل الكرز والمانجو، يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من الفركتوز إلى تراكم الدهون في البطن. التوازن مع نظام غذائي متنوع.

أفضل الممارسات: تناول الفواكه منخفضة الفركتوز مثل التفاح والتوت والفراولة والكيوي، ليس عليك أن تتخلى تمامًا عن المانجو وغيرها من الفواكه، فقط قم بالحد من تناولها.

6. الأطعمة عالية الصوديوم:

يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى احتباس الماء، مما يجعل من الصعب الحصول على بطن مسطحة، غالبًا ما تحتوي الأطعمة المعبأة على نسبة عالية من الصوديوم.

أفضل الممارسات: تقليل الملح في الطهي وشطف الأطعمة المعلبة لخفض مستويات الصوديوم توقف عن إضافة الملح

7. الدهون المتحولة:

تعمل الدهون المتحولة، الشائعة في الأطعمة المصنعة مثل البسكويت ورقائق البطاطس، على نقل الدهون إلى منطقة البطن، مما يجعلها عرضة لتراكم الدهون، كما جاء في بحث أجرته جامعة ويك فورست.

أفضل الممارسات: تجنب الأطعمة المصنعة التي يتم شراؤها من المتجر للحفاظ على بطنك مشدودًا.