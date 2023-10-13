يعزز صحة الهضم والقلب.. اعرف فوائد طبق السلطة لصحتك

كتبت مروة محمود الياس

تناول السلطات المختلفة، بأنواعها ومكوناتها التى أصبحت متنوعة وبها العديد من الخيارات، يعد أمر صحيا وفى غاية الأهمية.موقع livestrong نشر تقريرا مطولا حول أهمية تناول السلطة يوميا، ناصحا بضرورة أن يحتفظ الشخص يوميا بالبروتين المتبقي من مائدة الغداء، مثل بواقي قطع الدجاج أو اللحم أو السمك أو الحمص وغيرها من أنواع البروتين الحيواني أو النباتي، وذلك لصنع طبق من السلطة الرائع فى اليوم التالي.

وعن أهمية طبق السلطة وضرورة تناوله بصفة يومية، ذكر التقرير أن السلطة الخضراء بشكل خاص، ومضاف إليها أي نوع من البروتين الحيواني أو النباتي، يصبح طبقا مثاليا يجب ألا يخلو اليوم منه، فمن أبرز فوائده:

تعزيز صحة المعدة والهضم والأمعاء

عندما تتناول طبق السلطة فإنك تسد احتياج جسمك اليومي من الألياف الغذائية المطلوبة، وهو ما يساعد على تحسين الهضم ومنع كل مشكلات المعدة والإخراج والإسهال والإمساك وغيرها، فالسلطة تعزز سلامة الهضم، وتخفيف مشكلات المعدة المتوقعة إذا كان نظامك خال من الالياف، كالامساك المزمن الشهير، لذا لابد أن تحرص علي طبق السلطة لتعزز صحة جهازك الهضمي.

تقليل خطر الإصابة بمشكلات القلب والسكتات

هذا ما تفعله السلطة التى تحتوي علي الخضراوات وبعض أنواع الفاكهة أيضا، ووجدت الدراسات وفقا للتقرير، أن الخضراوات تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب وتعزز من صحته

السلطة تنقص الوزن

لاشك أن طبق السلطة مكون هام وأساسي فى أي نظام غذائى يهدق لانقاص الوزن، لاحتوائه علي كم هائل من الألياف التى تعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتحسن من عملية الهضم والتمثيل الغذائي المثالي لكل انواع الطعام، مما يجعل الجسم يستفيد من الطعام دون زيادة فى الوزن، كما أن الخضراوات غنية بالمياه وهو ما يساعد فى أي نظام غذائي صحى كي تشعر بالشبع لفترة اطول.

السلطة مفيدة للبشرة

دون شك فالسلطة تمد بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المفيدة التى تساعد علي تكوين الكولاجين وحماية الجلد من أشعة الشمس، وهو ما يجعل السلطة طبقا يوميا أساسيا لا يجب اهماله.