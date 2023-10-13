اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 01:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 7 أشخاص بحادث انقلاب حافلة مهاجرين فى ألمانيا

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 12:50 م
مصرع 7 أشخاص بحادث انقلاب حافلة مهاجرين فى ألمانيا المانيا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات المانية مصرع 7 أشخاص بحادث انقلاب حافلة كانت تقل 20 مهاجرا غير شرعيين جنوب ألمانيا.

ووفقا لصحيفة لا راثون الإسبانية فقد اصطدمت حافلة شحن صغيرة بسرعة عالية بحاجز على الطريق السريع A94 وانقلبت عدة مرات بالقرب من بلدة أمبفينج في منطقة بافاريا جنوب البلاد. وأضافت أن الحادث وقع أثناء محاولة الحافلة الهروب من مطاردة الشرطة، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص.

ووفقا لبيانات الشرطة المحلية، كانت الحافلة تحمل 20 شخصا بمن فيهم أطفال. وكان كلهم مهاجرين غير شرعيين. وأصيب معظم الناجين بجروح طفيفة وبعضهم بجروح خطيرة. ونقل كل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

 

 







المانيا

حادث

مهاجرين

ازمة الهجرة

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة