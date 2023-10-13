مصرع 7 أشخاص بحادث انقلاب حافلة مهاجرين فى ألمانيا

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات المانية مصرع 7 أشخاص بحادث انقلاب حافلة كانت تقل 20 مهاجرا غير شرعيين جنوب ألمانيا.

ووفقا لصحيفة لا راثون الإسبانية فقد اصطدمت حافلة شحن صغيرة بسرعة عالية بحاجز على الطريق السريع A94 وانقلبت عدة مرات بالقرب من بلدة أمبفينج في منطقة بافاريا جنوب البلاد. وأضافت أن الحادث وقع أثناء محاولة الحافلة الهروب من مطاردة الشرطة، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص.

ووفقا لبيانات الشرطة المحلية، كانت الحافلة تحمل 20 شخصا بمن فيهم أطفال. وكان كلهم مهاجرين غير شرعيين. وأصيب معظم الناجين بجروح طفيفة وبعضهم بجروح خطيرة. ونقل كل المصابين إلى المستشفيات القريبة.