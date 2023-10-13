محمد التهامى يبدع فى مدح الرسول وآل البيت بالجمعة الأخيرة لمولد السيد البدوى في طنطا

الغربية مصطفى عادل

بدأ منذ قليل، حفل المنشد الديني الشيخ محمد ياسين التهامي، والمقام في ساحة مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوى بطنطا ، احتفالا بالليلة الختامية لأسبوع الاحتفالات بمولده والذي انطلق الجمعة الماضية، بعد توقف 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.

وأبدع الشيخ محمد التهامي في مدح رسول الله صل الله عليه وسلم وآل البيت الأطهار، وسط حضور الآلاف من المريدين من شتي محافظات الجمهورية الذين تجمعوا لحضور الحفل.

وانتشرت قوات الشرطة في محيط المسجد لتأمين الاحتفال بمولد سيدي أحمد البدوى، ومن المنتظر أن يحيي الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين الحفل عقب انتهاء نجله من الانشاد الديني.