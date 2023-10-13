محافظ الإسكندرية يتفقد حملة التبرع بالدم تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ترافقة كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ والدكتورة غادة عبد الغفور وكيل صحة الإسكندرية والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، متابعة سير حملة التبرع بالدم، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، من أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم ، بتمركز منطقة ميدان المرسي أبو العباس في الجمرك.

كانت حملة التبرع بالدم انطلقت صباح اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمركزين بميدان القائد إبراهيم، وميدان المرسي ابو العباس، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، من أجل التبرع بالدم،لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.

ودعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، امس الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

كانت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم ، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف محافظات الجمهورية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة.