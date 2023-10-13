فوائد البازلاء الخضراء.. من إنقاص الوزن إلى صحة القلب

كتبت ميرفت رشاد

البازلاء الخضراء مليئة بالعديد من الفوائد التي تتراوح من التحكم في نسبة السكر في الدم إلى صحة القلب، هي مخزن للألياف والبروتين وفيتامين C والحديد وفيتامين B6 والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم ، وتعتبر البازلاء من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ويمكن لمرضى السكر تناولها لتثبيت مستويات السكر في الدم، يمكن للبازلاء الخضراء أن تحمي من العديد من الأمراض، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".





فوائد البازلاء الخضراء

البازلاء الخضراء الغنية بالمغذيات مليئة بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، إن إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي بشكل متكرر يمكن أن يحمي صحة القلب ويمنع ارتفاع السكر.

1. التحكم في نسبة السكر في الدم: البازلاء الخضراء لديها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يعني أن لها تأثير لطيف على مستويات السكر في الدم، تساعد الألياف والبروتين الموجود في البازلاء على إبطاء امتصاص السكريات، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأفراد المصابين بداء السكري أو أولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في نسبة السكر في الدم.

2. صحة القلب: تحتوي هذه الأحجار الكريمة الخضراء الصغيرة على عناصر غذائية صحية للقلب مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد على تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواها العالي من الألياف يدعم خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. صحة الجهاز الهضمي: البازلاء مصدر كبير للألياف الغذائية، مما يساعد في عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، تساعد الألياف أيضًا على منع الإمساك وتعزز حركات الأمعاء المنتظمة.

4. قوة مضادة للأكسدة: البازلاء الخضراء غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات، تساعد هذه المركبات على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

5. إدارة الوزن: بفضل محتواها من الألياف والبروتين، يمكن أن تساعدك البازلاء على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على الوزن أو إنقاصه.

6. غنية بالمغذيات : البازلاء مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك فيتامين K وفيتامين C وحمض الفوليك، والتي تعتبر حيوية للصحة العامة.