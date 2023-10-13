فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفى لأطباء الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

فتحت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لأطباء الشرقية، باب التصويت، المستمر حتي الخامسة مساء اليوم، والمقرر أن يتسلم الناخب 6 بطاقات للتصويت فيها والإختيار من بين المرشحين حسب الفئة.

وتقوم اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، بتقسيم صناديق الاقتراع الي لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، لتسهيل علي الناخبين، حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة بين تحت السن و مثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، اما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب اطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة اعضاء فوق السن، و بطاقة أخري لثلاثة اعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.

وأكد الدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية، أنه بلغ عدد من يحق لهم التصويت، 7 آلاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأي طبيب مسجل بأي نقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط، وتجري تحت اشرف قضائي كامل، مضيفا أنه يشرف علي الانتخابات الدكتور عاطف جودة وكيل نقابة اطباء الشرقية رئيسا وعضوية كلا من الدكتورة وسام عبد المنعم، الدكتور عمر خشبة، إبراهيم سمير مدير النقابة.

يذكر أن مقعد نقيب أطباء الشرقية وفاز بالتزكية هو الدكتور خالد صفوت، بينما يتنافس كلا من علي عضوية فوق السن" نهلة الجمال، محمود محجوب، أشرف سليمان، سارة إبراهيم"، و عضوية تحت السن" غادة شويخ، محمد عبد العزيز، وليد الشاذلي، مريم عاطف".