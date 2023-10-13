اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات أطباء الشرقية تباشر عملها

الشرقية- إيمان مهنى

وصلت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لاطباء الشرقية، مقر نادي المهن الطبية، تمهيدا لبدء بفتح باب التصويت، في التاسعة صباحا حتي الخامسة مساءا.

قامت اللجنة القضائية، فور وصولها، بمتابعة تنظيم اللجان و تواجد المنظمين و المشرفين بكل لجنة ، والاطمئنان علي تنظيم مقر اللجان و جاهزية بطاقات التصويت و كشوف الناخبين، لتسهيل عملية الاقتراع الناخبين.

و من المقرر ان تفتح اللجنة باب التصويت، بعد قليل في التاسعة صباحا حتي الخامسة مساءا، ليعقبها فرز الاصوات وإعلان نتائج الاولية.

دعت نقابة أطباء الشرقية، اعضاءها للمشاركة اختيار تشكيل مجلس نقابة العامة و الفرعية، من خلال الإنتخابات التي ستجري غدا الجمعة، بمقر نادي المهن الطبية بالزقازيق، تحت إشراف قضائي.

و اكد الدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية، انه بلغ عدد من يحق لهم التصويت، 7 الاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأي طبيب مسجل بأي نقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق ان يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط.

المقرر ان يتسلم الناخب 6 بطاقات لتصويت فيها و الإختيار من بين المرشحين حسب الفئة.

حيث تقوم اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، بتقسيم صناديق الاقتراع الي لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، لتسهيل علي الناخبين، حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة بين تحت السن و مثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، اما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب اطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة اعضاء فوق السن، و بطاقة أخري لثلاثة اعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.