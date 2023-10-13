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"حياة كريمة" و"التحالف الوطنى" يطلقان حملة بالفيوم للتبرع بالدم لفلسطين.. صور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 02:01 م
"حياة كريمة" و"التحالف الوطنى" يطلقان حملة بالفيوم للتبرع بالدم لفلسطين.. صور حملة تبرع بالدم لصالح فلسطين بالفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أطلقت اليوم الجمعة، مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حملة للتبرع بالدم بمحافظة الفيوم لصالح فلسطين والمتضررين من الفلسطينيين فى غزة.

وقال الدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إن المؤسسة أطلقت المبادرة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجمع التبرعات بالدم لصالح أهالينا بفلسطين، لافتا إلى أن الحملة تأتى فى إطار حرص مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على دعم الشعب الفلسطينى الشقيق وتقديم المساعده والمساندة له.

وأضاف أن الحملة تم إطلاقها اليوم عقب صلاة الجمعة بمدينة الفيوم بموقعين أحدهما بميدان المسلة والآخر بجوار استاد الفيوم الرياضي بمنطقة لطف الله.

ولفت عماد عبد العاطى إلى أن سيارات التبرع بالدم تواجدت بتلك المواقع المذكورة من بعد صلاة الجمعة وتستمر لنهاية اليوم .

وشهدت الحملة تواجد أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالفيوم والمتطوعين لمساعدة وتنظيم المتبرعين بالدم خلال قيامهم بالتبرع.

جانب من الحملة (1)
 
جانب من الحملة (2)
 
جانب من الحملة (3)
 
جانب من الحملة (4)
 

 

جانب من الحملة (5)
 






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